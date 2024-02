Рекорд Тейлор Свифт и задержание рэпера. Как прошла церемония вручения «Грэмми — 2024»

В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения премии «Грэмми — 2024». Награды вручали за композиции и альбомы, вышедшие в период с 1 октября 2022 по 15 сентября 2023 года. Номинанты премии были представлены в 94 категориях. Тейлор Свифт стала первым артистом, получившим четыре премии «Альбом года», а лучшей песней стала композиция What Was I Made For? Билли Айлиш, записанная к фильму «Барби». Не обошлось и без скандалов: получившего три «Грэмми» рэпера Killer Mike задержали сразу после вручения премии. Подробнее о том, как прошла церемония — в фотогалерее RTVI.