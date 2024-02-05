Lifestyle
05.02.2024 / 10:24

Рекорд Тейлор Свифт и задержание рэпера. Как прошла церемония вручения «Грэмми — 2024»

Певица Тейлор Свифт
Певица Тейлор Свифт
Chris Pizzello / AP

В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения премии «Грэмми — 2024». Награды вручали за композиции и альбомы, вышедшие в период с 1 октября 2022 по 15 сентября 2023 года. Номинанты премии были представлены в 94 категориях. Тейлор Свифт стала первым артистом, получившим четыре премии «Альбом года», а лучшей песней стала композиция What Was I Made For? Билли Айлиш, записанная к фильму «Барби». Не обошлось и без скандалов: получившего три «Грэмми» рэпера Killer Mike задержали сразу после вручения премии. Подробнее о том, как прошла церемония — в фотогалерее RTVI.

Музыкант Burna Boy
Chris Pizzello / AP

Певица Виктория Моне
Allison Dinner / EPA / TASS

Музыкант Кирк Франклин
Etienne Laurent / EPA / TASS

Рэпер Флейвор Флейв
Jordan Strauss / Invision / AP

Киноактриса и певица Пэрис Хилтон
Jordan Strauss / Invision / AP

Певец Джейкоб Кольер
Caroline Brehman / EPA / TASS

Певица Майли Сайрус
Chris Pizzello / AP

Певица Мэдисон Бир
Jordan Strauss / Invision / AP

Певец и композитор Малума
Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Эйра Старр
Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Аллисон Расселл
Jordan Strauss / Invision / AP

Рэпер Трэвис Скотт
Chris Pizzello / AP

Рэпер Jay-Z (слева)
Chris Pizzello / AP

Рэпер Killer Mike и DJ Paul (в центре)
Etienne Laurent / EPA / TASS

Рэпер Lil Durk
Richard Shotwell / Invision / AP

Музыкант Uncle Jumbo
Caroline Brehman / EPA / TASS

Рэпер 21 Savage
Jordan Strauss / Invision / AP

Певица SZA
Chris Pizzello / AP

Группа Boygenius Люси Дакус, Фиби Бриджерс, Жюльен Бейкер (слева направо)
Chris Pizzello / AP

Chris Pizzello / AP

Певица и актриса Фантазия Баррино
Chris Pizzello / AP

Певица Doja Cat
Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Karol G
Richard Shotwell / Invision / AP

Музыкальный продюсер Блэр Фергюсон
Richard Shotwell / Invision / AP

Певец, композитор Финнеас О’Коннелл и певица Билли Айлиш
Chris Pizzello / AP

Келли Осборн и участник группы Slipknot Сид Уилсон
Caroline Brehman / EPA / TASS

Музыкант Билли Джоэл
Chris Pizzello / AP

Певица Тейлор Свифт
Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Тейлор Свифт
Jordan Strauss / Invision / AP

Участницы группы Larkin Poe Ребекка и Меган Ловелл (слева направо)
Etienne Laurent / EPA / TASS

Супермодель Алессандра Амбросио
Caroline Brehman / EPA / TASS

Певица Кристина Агилера
Allison Dinner / EPA / TASS

Певица Саммер Уокер
Jordan Strauss / Invision / AP

Композитор Людвиг Йоранссон
Allison Dinner / EPA / TASS

Стиви Уандер исполняя композицию, отдает дань уважения Тони Беннетту, который умер в июле прошлого года в возрасте 96 лет
Chris Pizzello / AP

Владимир Терешков