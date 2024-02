Американский рэпер Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) был задержан полицией на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения премии «Грэмми». Музыканта задержали после того, как ему вручили три награды.

Первым о задержании Killer Mike сообщил журналист The Hollywood Reporter Крис Гарднер в соцсети X. Он опубликовал видео, на котором артист идет в наручниках в сопровождении полиции. Ролик снят в здании Crypto.com-арены, где проходила церемония.

По данным таблоида TMZ, задержание связано с тем, что Рендер применил силу в отношении одного из охранников в здании.

Сотрудник службы безопасности Crypto.com-арены сообщил The Hollywood Reporter, что Killer Mike был задержан по причине совершения правонарушения, которое не имеет отношения к «Грэмми».

Позже полиция Лос-Анджелеса сообщила в соцсети X, что причиной задержания рэпера стала драка, произошедшая во время церемонии.

Полиция уточнила, что задержанный — 48-летний Майкл Рендер. «Он привлечен к ответственности за правонарушение по статье 243(A) УК Калифорнии и находится в процессе освобождения», — говорится далее в сообщении.

Представители Killer Mike не комментировали инцидент с участием артиста.

В рамках 66-й премии «Грэмми», состоявшейся в ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе, Killer Mike получил три награды:

До этого Рендер уже получал «Грэмми» в 2003 году. Тогда ему вручили награду за лучшее рэп-исполнение в песне The Whole World группы OutKast.

В этом году «Грэмми» за лучшую песню получила 22-летняя Билли Айлиш за композицию What Was I Made For?, которая звучала в фильме «Барби». Награду за лучший альбом взяла Тейлор Свифт (пластинка Midnights). Певица стала первой исполнительницей, получившей трофей в этой номинации четыре раза. Лучшим рок-альбомом в рамках премии был признан альбом This is Why группы Paramore. В то же время Metallica получила «Грэмми» за «Лучшее метал-исполнение».