Американский рэпер Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) был задержан полицией на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения премии «Грэмми». Музыканта задержали после того, как ему вручили три награды.

Первым о задержании Killer Mike сообщил журналист The Hollywood Reporter Крис Гарднер в соцсети X. Он опубликовал видео, на котором артист идет в наручниках в сопровождении полиции. Ролик снят в здании Crypto.com-арены, где проходила церемония.

По данным таблоида TMZ, задержание связано с тем, что Рендер применил силу в отношении одного из охранников в здании.

Сотрудник службы безопасности Crypto.com-арены сообщил The Hollywood Reporter, что Killer Mike был задержан по причине совершения правонарушения, которое не имеет отношения к «Грэмми».

Позже полиция Лос-Анджелеса сообщила в соцсети X, что причиной задержания рэпера стала драка, произошедшая во время церемонии.

«В воскресенье, 4 февраля, около 16:00, был задержан и закован в наручники мужчина за драку <…>. Подозреваемый был <…> доставлен в центральное отделение полиции Лос-Анджелеса», — говорится в сообщении.

Полиция уточнила, что задержанный — 48-летний Майкл Рендер. «Он привлечен к ответственности за правонарушение по статье 243(A) УК Калифорнии и находится в процессе освобождения», — говорится далее в сообщении.

Статья 243(A) Уголовного кодекса Калифорнии регламентирует наказание за побои. Нарушителям грозит до шести месяцев тюрьмы и/или штраф до $2 тыс.

Представители Killer Mike не комментировали инцидент с участием артиста.

В рамках 66-й премии «Грэмми», состоявшейся в ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе, Killer Mike получил три награды:

за лучшую рэп-песню (Scientists & Engineers),

за лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers,

за лучший рэп-альбом (Michael).

До этого Рендер уже получал «Грэмми» в 2003 году. Тогда ему вручили награду за лучшее рэп-исполнение в песне The Whole World группы OutKast.