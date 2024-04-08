Религиозный праздник Квазимодо в Чили. Фото дня

Колина, Чили, 8 апреля, 2024 года. Священник благословляет женщину в ее доме во время религиозного праздника Квазимодо (Fiesta de Cuasimodo), который существует с XVI века.

В первое воскресенье после Пасхи тысячи католических паломников собираются в Колине на традиционный фестиваль Квазимодо. Священники в сопровождении людей в традиционных нарядах чилийских всадников («уасос») отправляются причащать больных и пожилых людей, которые не смогли посетить пасхальную мессу. Наличие «уасос» объясняется тем, что в средние века на служителей нападали бандиты и воры.