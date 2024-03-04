Репетиция китайского военного оркестра перед открытием НПКСК. Фото дня

Китай, Пекин, 4 марта. Репетиция военного оркестра перед открытием сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) в Большом зале народных собраний.

ВК НПКСК — совещательный орган для сотрудничества широко представленных общественных сил в рамках патриотического единого фронта Китая. В нем участвуют более 2 тыс. представителей от государственных учреждений, вооруженных сил, общественно-политических организаций, профсоюзов, религиозных конфессий, научных и деловых кругов, а также представители специальных административных районов КНР — Гонконга и Макао, 56 национальностей КНР и вернувшихся из-за рубежа китайцев. Предложения совещательного органа поступают на рассмотрение депутатов Всекитайского собрания народных представителей — главного законодательного органа.