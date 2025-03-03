Режиссер «Аноры» Шон Бейкер и его четыре «Оскара». Фото дня

2 марта 2025 года, США, Лос-Анджелес. Режиссер фильма «Анора» Шон Бейкер, ставший вместе со своей картиной триумфатором «Оскара», позирует с четырьмя наградами Киноакадемии. Одну из статуэток он получил за лучшую режиссуру. Еще один «Оскар» у Майки Мэдисон, сыгравшей в «Аноре» главную роль.

Бейкер установил необычный рекорд — прежде никто не получал четыре личных «Оскара» за один фильм. До этого рекордсменом по количеству персональных статуэток было принято считать Уолта Диснея, который получил в 1954 году четыре статуэтки. Однако тогда основателя Disney наградили за четыре разных картины.