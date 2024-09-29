Результаты парламентских выборов в Австрии. Фото дня

Вена, Австрия, 29 сентября. Генеральный секретарь правой «Австрийской партии свободы» (FPOe) Кристиан Хафенекер и его сторонники радуются первым результатам парламентских выборов. По данным экзитполов, FPOe, выступающая против антироссийских санкций, набирает 29,1% голосов. Второе место занимает Австрийская народная партия (OeVP) действующего канцлера Карла Нехаммера с 26,2% голосов. Третьими пока идут социал-демократы. Для правых результат этих выборов может стать историческим рекордом, если партия впервые за все время своего существования одержит победу в борьбе за места в парламенте.