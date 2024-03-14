Ритуал очищения грязью мебуг-бууган на Бали. Фотогалерея

Старинный балийский обряд купаний в грязи под названием мебуг-бууган в деревне Кедонганан в Южной Куте был забыт на почти 60 лет, но в последние годы его начали проводить снова.

На следующий день после балийского Нового года Ньепи, одетые только в саронги, юноши и девушки деревни пробираются через лес и затем покрывают себя грязью. Балийцы считают, что вместе с грязью они смывают с себя и весь душевный негатив. Эта традиция — свидетельство богатого культурного наследия Бали, которая отражает глубокую связь острова с природой и духовностью.