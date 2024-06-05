Ритуальная битва листьями пандана в балийской деревне Тенганан. Фотогалерея

В деревне Тенганан на Бали ежегодно проводится ритуальная битва «Усаба Самба», в которой используются колючие листья пандана и щиты. Поединок называется «Мекаре-каре» или «Пандан тенгананская война». Посмотреть на это событие традиционно приезжает множество туристов и местных жителей. Как выглядят такие сражения — в галерее RTVI.

«Пандан тенгананская война» проводится в честь Бога Войны — Индры. Жители Тенганана следуют особым религиозным убеждениям, отличным от других жителей Бали. Они придерживаются индуистской религии Индры, согласно которой Бог Индра является высшим богом или богом всех богов.

Битва листьями пандана проходит в рамках празднования местного праздника Галунган, который символизирует победу добра над злом, а также обновление жизни.

Участники сражений делятся на две команды, каждая из которых представляет свою сторону — добрых духов и злых духов. В ходе битвы участники используют листья пандана, которые символизируют чистоту и гармонию. Во время поединков бойцы верят, что приносят жертвы богам, чтобы уравновесить человеческое тело со вселенной. Бои сопровождается музыкой, танцами и пением, создавая атмосферу радости и веселья.

По окончании турнира его участники собираются вместе, чтобы отпраздновать победу добра и насладиться традиционными блюдами и напитками. «Мекаре-каре» — яркий пример того, как в этом регионе бережно хранят и передают древние традиции и обычаи из поколения в поколение.