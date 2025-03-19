Российские военные возвращаются после обмена с Украиной. Фото дня

19 марта 2025 года. Российские военные аплодируют в автобусе после освобождения в результате обмена пленными с Украиной.

Обмен был проведен по формуле «175 на 175» при посредничестве ОАЭ. Также Москва передала Киеву 22 тяжелораненых пленных.

В Министерстве обороны сообщили, что вернувшиеся из украинского плена российские военные находятся в Беларуси, где им оказывают помощь. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что офицеры Минобороны переодели военнослужащих в теплую одежду, накормили и дали возможность связаться со своими родными и близкими.