Самосвал утонул при укреплении дамбы в Оренбурге. Фото дня

Оренбург, Россия, 12 апреля 2024 года. КамАЗ опрокинулся в кювет при укреплении дамбы на улице Донгузской. В УМВД по Оренбургской области пояснили, что самосвал высыпал гравий, и под ним провалился размытый паводком асфальт у края дороги. В результате никто не пострадал, утверждают в полиции.

Поздним вечером 11 апреля ход работ по укреплению дамбы инспектировали глава МЧС России Александр Куренков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и мэр Оренбурга Сергей Салмин. В ближайшие дни областную столицу ждет пик паводка, и укрепленная дамба, по оценке специалистов, должна защитить расположенный у реки Урал микрорайон Солнечный.