Самые важные и интересные события сентября 2025 года: фотогалерея
Масштабные протесты во Франции, судебный процесс над бывшим французским лидером Николя Саркози, трагический сход с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне, необычный мурал от Бэнкси, канонизация нового святого Католической церковью, попытка государственного переворота в Непале и другие значимые события сентября — в фотогалерее RTVI.
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, в среднеобразовательной калининградской школе №24, Калининград, Россия, 1 сентября 2025 года Александр Подгорчук / Коммерсантъ
Местные жители пытаются не допустить распространения огня с горящего дома на соседнее здание, пока пожар 6-5 Fire бушует в округе Туоламни, штат Калифорния, США, 2 сентября 2025 года Noah Berger / AP
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын (слева направо) перед военным парадом по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны, Пекин, Китай, 3 сентября 2025 года Пресс-служба президента России
Траурные мероприятия, посвященные 21-й годовщине террористического акта в средней школе №1, Беслан, Россия, 3 сентября 2025 года Заур Фарниев / Коммерсантъ
Люди смотрят на поврежденный фуникулер «Глория», в результате схода которого с рельсов погибли 17 человек, более 20 пострадали, Лиссабон, Португалия, 4 сентября 2025 года Armando Franca / AP
Церемония прощания со знаменитым модельером Джорджо Армани, в погребальной часовне в Armani / Teatro — выставочном пространстве при штаб-квартире модного дома, Милан, Италия, 6 сентября 2025 года Antonio Calanni / AP
Гобелен с изображением нового святого Католической церкви Карло Акутиса висит на балконе собора Святого Петра во время церемонии канонизации, проведённой Папой Львом XIV в Ватикане, 7 сентября 2025 года Franco Origlia / Getty Images
На стене здания Королевского суда правосудия в центре Лондона появился новый мурал уличного художника Бэнкси. На нем судья в традиционном парике и мантии наносит удар лежащему на земле протестующему, кровь брызжет на его плакат, Лондон, Англия, 8 сентября 2025 года Banksy / banksy.co.uk
Протестующие делают селфи у горящего Сингха-Дурбар — дворца, где размещаются различные министерства и ведомства правительства Непала, — после того как оно было подожжено во время акции протеста против запрета социальных сетей и коррупции в Катманду, Непал, 9 сентября 2025 года Niranjan Shrestha / AP
Осветительные ракеты, запущенные израильской армией, над Дейр-эль-Балахом в центральной части сектора Газа, 10 сентября 2025 года Abdel Kareem Hana / AP
Офицеры полиции занимают позиции перед горящим рестораном во время масштабной акции протеста движения Block Everything («Блокируем всё»), Париж, Франция, 10 сентября 2025 года Thibault Camus / AP
Инсталляция «Дань свету» освещает небо над нижним Манхэттеном накануне 24-й годовщины терактов 11 сентября, Нью-Йорк, США, 11 сентября 2025 года Gary Hershorn / Getty Images
Крестный ход по Невскому проспекту в честь годовщины основания монастыря Святого Александра Невского, Санкт-Петербург, Россия, 12 сентября 2025 года Dmitri Lovetsky / AP
Ведущая читает новости в прямом эфире телеканала Kantipur. За её спиной видны автомобили, сгоревшие во время антикоррупционных протестов, Катманду, Непал, 13 сентября 2025 года Niranjan Shrestha / AP
Папа Лев XIV получает праздничный торт и поздравления после «Празднования памяти мучеников и свидетелей веры XXI века» в базилике Святого Павла, Рим, Италия 14 сентября 2025 года Mario Tomasetti / Vatican Media / Getty Images
Военный корабль проплывает мимо жилых домов в Нууке, Гренландия, в день масштабных военных учений НАТО в Северном Ледовитом океане, 15 сентября 2025 года Ebrahim Noroozi / AP
Волонтеры из организации по защите животных несут бездомных собак на носилках после стерилизации в ветеринарной клиники в Сринагаре, Кашмир, 16 сентября 2025 года Dar Yasin / AP
Временный приют для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за насилия со стороны банд в Порт-о-Пренсе, Гаити, 17 сентября 2025 г. Odelyn Joseph / AP
Крупнейшие профсоюзы вышли на протесты против сокращения бюджета в Париже, Франция, 18 сентября 2025 года Thibault Camus / AP
Девяностолетняя Алла, страдающая тяжелой формой деменции, держит зеркало у своей кровати, чтобы видеть, кто входит в ее комнату. Она и другие уязвимые пожилые люди, кто был вынужден переехать из-за боевых действий, живут в доме престарелых «Большая семья», Харьков, Украина, 19 сентября 2025 года Paula Bronstein / Getty Images
Фигуры Марка Цукерберга и Илона Маска с окровавленными руками пронесли по улицам Манхэттена во время акции климатических активистов «Заставьте миллиардеров платить» в Нью-Йорке, США, 20 сентября 2025 года Angelina Katsanis / AP
Актриса Анна Алексахина во время захоронения урны с прахом театрального режиссера Юрия Бутусова на Кунцевском кладбище. Постановщик погиб 9 августа в возрасте 63 лет. По предварительной версии, он утонул во время отпуска. Артем Геодакян / ТАСС
Всеобщая забастовка в поддержку Палестины и сектора Газа «Заблокируем все» в Милане. Италия, 22 сентября 2025 года Mourad Balti Touati / EPA / TASS
Публичное наказание палками за нарушение законов шариата в индонезийском Банда-Ачехе, 22 сентября 2025 года Hotli Simanjuntak / EPA / TASS
Сильные волны на набережной в районе Хенг Фа Чуэнь из-за приближения супертайфуна Рагаса к Гонконгу. Китай, 24 сентября 2025 года Chan Long Hei / AP
Разрушения после обрушения дороги возле больницы Ваджира в Бангкоке, Таиланд, 24 сентября 2025 года Sakchai Lalit / AP
Бывший президент Франции Николя Саркози общается с прессой после того, как парижский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Бывшего главу государства признали виновным в преступном сговоре с целью финансирования его предвыборной кампании 2007 года за счет средств из Ливии. Париж, Франция, 25 сентября 2025 года Christophe Ena / AP
Индуисты сушат одежду после священного омовения в реке Сангаме. Праяградж, штат Уттар-Прадеш, Индия, 30 сентября 2025 года Rajesh Kumar Singh / AP
Ультраортодоксальные евреи из хасидской династии Кирьят-Санз принимают участие в церемонии Ташлих на холме с видом на Средиземное море. Нетания, Израиль, 30 сентября 2025 года Ariel Schalit / AP