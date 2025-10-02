Самые важные и интересные события сентября 2025 года: фотогалерея

Люди во время общегородского крестного хода во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в рамках празднования Собора Московских святых, Москва, Россия, 7 сентября 2025 года

Масштабные протесты во Франции, судебный процесс над бывшим французским лидером Николя Саркози, трагический сход с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне, необычный мурал от Бэнкси, канонизация нового святого Католической церковью, попытка государственного переворота в Непале и другие значимые события сентября — в фотогалерее RTVI.