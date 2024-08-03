Самый необычный поединок на Олимпиаде в Париже. Фото дня

3 августа 2024 года, Париж, Франция. Участник сборной Франции Тедди Ринер и Ли Ён Хван из Южной Кореи на поединке в рамках четвертьфинала командного турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже.

СМИ назвали поединок одним из самых необычных из-за внушительной разницы в весе между соперниками. Ринер весит более 140 кг, тогда как Ли Ён Хван выступает в категории до 81 кг. Кроме того, участник южнокорейской сборной ниже своего оппонента на 29 см (204 см против 175 см). На турнирах уровня Олимпиады подобная ситуация возникла впервые, отмечает РБК.

Поединок продлился полторы минуты и ожидаемо закончился победой Ринера. Французская сборная победила корейцев со счетом 4:1 и вышла в полуфинал командного турнира.