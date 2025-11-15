Северное сияние над Англией и первый снег в Москве: прошедшая неделя в фотографиях
Северное сияние над бухтой Уитли в Англии, прощание с телеведущим Юрием Николаевым в Москве, празднование 93-й годовщины ВВС Индии, климатический саммит ООН COP30 в Бразилии и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
Рождественскую елку весом в 11 тонн устанавливают на площади у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке Julius Constantine Motal / EPA / TASS
Прощание с телеведущим Юрием Николаевым в Москве Владимир Гердо / ТАСС
Пилотажная группа «Саранг» выступает во время празднования 93-й годовщины ВВС Индии в Гувахати Anupam Nath / AP
Рикша едет по улице, пока сотрудник Корпорации Южного города Дакки (DSCC) в Бангладеш распыляет инсектицид для уничтожения комаров. За последние сутки в стране резко выросло число случаев лихорадки денге Monirul Alam / EPA / TASS
Участники карнавала собираются на площади Хоймарк в Кёльне Martin Meissner / AP
Болельщик наблюдает за матчем NFL между командами «Грин-Бэй Пэкерс» и «Филадельфия Иглз» в Грин-Бэе, штат Висконсин, США Mike Roemer / AP
Мужчина выносит свои вещи из затопленного жилого района. Тысячи жителей Кихото Эстейт в округе Накуру, Кения, пострадали от наводнения, вызванного подъемом уровня озера Найваша Daniel Irungu / EPA / TASS
Представители коренных народов на церемонии открытия Народного саммита. Белен, Бразилия Fernando Llano / AP
Обломки турецкого военно-транспортного самолёта, который разбился в муниципалитете Сигнаги в Грузии Zurab Tsertsvadze / AP
В Дареме, Англия, представлена световая инсталляция The River художника Седрика Ле Борне, входящая в программу фестиваля Lumiere Ian Forsyth / Getty Images
Президент России Владимир Путин (в центре), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и министр культуры России Ольга Любимова присутствуют на концерте мастеров искусств Казахстана в Большом театре в Москве Alexander Zemlianichenko / AP
Королева Камилла, покровительница Английского национального балета, наблюдает за балериной Сангын Ли во время приема с участием сотрудников, артистов и меценатов в Букингемском дворце в Лондоне Yui Mok / PA Wire / PA Images via AP
Участники марша в защиту лесов, территориальных прав и климатической ответственности в рамках климатического саммита ООН COP30 в Белене, Бразилия Andre Penner / AP
Разрушения в центральной части Киева, Украина Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Палестинская женщина идет под дождем мимо разрушенных зданий в городе Газа Jehad Alshrafi / AP