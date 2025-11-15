Визуал
15.11.2025 / 12:15

Северное сияние над Англией и первый снег в Москве: прошедшая неделя в фотографиях

Северное сияние в небе над маяком Святой Марии в бухте Уитли на побережье Северо-Восточной Англии
Owen Humphreys / PA Images via Getty Images

Северное сияние над бухтой Уитли в Англии, прощание с телеведущим Юрием Николаевым в Москве, празднование 93-й годовщины ВВС Индии, климатический саммит ООН COP30 в Бразилии и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.

Рождественскую елку весом в 11 тонн устанавливают на площади у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке
Julius Constantine Motal / EPA / TASS

Прощание с телеведущим Юрием Николаевым в Москве
Владимир Гердо / ТАСС

Пилотажная группа «Саранг» выступает во время празднования 93-й годовщины ВВС Индии в Гувахати
Anupam Nath / AP

Рикша едет по улице, пока сотрудник Корпорации Южного города Дакки (DSCC) в Бангладеш распыляет инсектицид для уничтожения комаров. За последние сутки в стране резко выросло число случаев лихорадки денге
Monirul Alam / EPA / TASS

Участники карнавала собираются на площади Хоймарк в Кёльне
Martin Meissner / AP

Болельщик наблюдает за матчем NFL между командами «Грин-Бэй Пэкерс» и «Филадельфия Иглз» в Грин-Бэе, штат Висконсин, США
Mike Roemer / AP

Мужчина выносит свои вещи из затопленного жилого района. Тысячи жителей Кихото Эстейт в округе Накуру, Кения, пострадали от наводнения, вызванного подъемом уровня озера Найваша
Daniel Irungu / EPA / TASS

Представители коренных народов на церемонии открытия Народного саммита. Белен, Бразилия
Fernando Llano / AP

Обломки турецкого военно-транспортного самолёта, который разбился в муниципалитете Сигнаги в Грузии
Zurab Tsertsvadze / AP

В Дареме, Англия, представлена световая инсталляция The River художника Седрика Ле Борне, входящая в программу фестиваля Lumiere
Ian Forsyth / Getty Images

Президент России Владимир Путин (в центре), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и министр культуры России Ольга Любимова присутствуют на концерте мастеров искусств Казахстана в Большом театре в Москве
Alexander Zemlianichenko / AP

Королева Камилла, покровительница Английского национального балета, наблюдает за балериной Сангын Ли во время приема с участием сотрудников, артистов и меценатов в Букингемском дворце в Лондоне
Yui Mok / PA Wire / PA Images via AP

Участники марша в защиту лесов, территориальных прав и климатической ответственности в рамках климатического саммита ООН COP30 в Белене, Бразилия
Andre Penner / AP

Разрушения в центральной части Киева, Украина
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Палестинская женщина идет под дождем мимо разрушенных зданий в городе Газа
Jehad Alshrafi / AP

В Москве выпал первый снег
Алена Бжахова / ТАСС