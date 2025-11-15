Северное сияние над Англией и первый снег в Москве: прошедшая неделя в фотографиях

Северное сияние в небе над маяком Святой Марии в бухте Уитли на побережье Северо-Восточной Англии

Северное сияние над бухтой Уитли в Англии, прощание с телеведущим Юрием Николаевым в Москве, празднование 93-й годовщины ВВС Индии, климатический саммит ООН COP30 в Бразилии и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.