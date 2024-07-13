Шаманы собрались в Тыве камлать о солдатах на СВО и обсуждать дела профсоюза

На третий фестиваль шаманизма «Дунгур» в Тыве приехали около 200 шаманов из России, Турции, Германии, Китая и Казахстана. Об этом сообщила ТАСС представитель управления Верховного шамана России Саяна Пухальская.

На открытии фестиваля шаманы провели общий обряд «Сан салыр» — в поддержку российских солдат участвующих в СВО. За три фестивальных дня участники обсудят работу профсоюза шаманов и открытие Академии шаманизма при управлении Верховного шамана.

В программе заявлены мастер-классы, концерты тувинских групп. Будут проводиться общие медитации. Кадры с фестиваля «Дунгур» — в материале RTVI.