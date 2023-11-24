Шары, оркестр и пропалестинские протестующие. Как прошел парад в честь Дня благодарения

23 ноября в Нью-Йорке прошел 95-й ежегодный парад в честь Дня благодарения. Он проводится с 1924 года одним из крупнейших американских универмагов Macy’s. Участниками мероприятия на Манхэттене традиционно стали огромные воздушные шары в виде популярных персонажей из сказок и мультфильмов. При этом праздничный парад чуть не сорвала группа пропалестинских протестующих. Часть из них скандировала лозунги в поддержку Палестины, а другие активисты в белых комбинезонах приклеили ладони к асфальту на пути следования парада и обливались красной краской. Как это было — в фотогалерее RTVI.