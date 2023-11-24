Визуал
24.11.2023 / 08:45

Шары, оркестр и пропалестинские протестующие. Как прошел парад в честь Дня благодарения

Шары, оркестр и пропалестинские протестующие. Как прошел парад в честь Дня благодарения
Jeenah Moon / AP

23 ноября в Нью-Йорке прошел 95-й ежегодный парад в честь Дня благодарения. Он проводится с 1924 года одним из крупнейших американских универмагов Macy’s. Участниками мероприятия на Манхэттене традиционно стали огромные воздушные шары в виде популярных персонажей из сказок и мультфильмов. При этом праздничный парад чуть не сорвала группа пропалестинских протестующих. Часть из них скандировала лозунги в поддержку Палестины, а другие активисты в белых комбинезонах приклеили ладони к асфальту на пути следования парада и обливались красной краской. Как это было — в фотогалерее RTVI.

Andres Kudacki / AP

Andres Kudacki / AP

Andres Kudacki / AP

Peter K. Afriyie / AP

Charles Sykes / Invision / AP

Peter K. Afriyie / AP

Charles Sykes / Invision / AP

John Lamparski / WireImage via Getty Images

Fatih Aktas / Anadolu via Getty Images

Andres Kudacki / AP

John Lamparski / WireImage via Getty Images

Sarah Yenesel / EPA / TASS

Sarah Yenesel / EPA / TASS

Peter K. Afriyie / AP

Jeenah Moon / AP

Jeenah Moon / AP

Sarah Yenesel / EPA / TASS

Peter K. Afriyie / AP

Peter K. Afriyie / AP

Peter K. Afriyie / AP

Andres Kudacki / AP

Stephanie Keith / Getty Images News via Getty Images

Fatih Aktas / Anadolu via Getty Images

Andres Kudacki / AP

Charles Sykes / Invision / AP

Noam Galai / WireImage via Getty Images

Noam Galai / WireImage via Getty Images

Andres Kudacki / AP

Andres Kudacki / AP

John Lamparski / WireImage via Getty Images

Владимир Терешков