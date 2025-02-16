Шестимесячных панд-близнецов впервые показали публике в Гонконге. Фотогалерея

Самые юные знаменитости Гонконга — пара шестимесячных детенышей панды — впервые появились перед публикой в тематическом парке Ocean Park. Они появились на свет 15 августа и стали первыми гигантскими пандами гонконгского происхождения. Благодаря близнецам Гонконг занял первое в мире место по числу содержащихся в неволе гигантских панд (за пределами КНР).

Малыши живут вместе с родителями и двумя другими сородичами, прибывшими из материкового Китая в прошлом году. У детенышей пока нет имен — их называют «Старшая сестра» и «Младший брат». Публичный конкурс на имя для них был запущен 15 февраля после мероприятия, на котором присутствовали лидер Гонконга Джон Ли и другие официальные лица. Жители могут подавать предложения по именам через веб-сайт парка.

Близнецов можно лицезреть в течение пяти часов ежедневно. Те, кто хочет провести время с детенышами вне обычных часов посещения — до открытия парка — могут сделать это за 1500 гонконгских долларов (около $190).