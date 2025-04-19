Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. Фото дня

19 апреля 2025 года, Иерусалим, Израиль. Христианские паломники зажигают свечи во время схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

Церемония схождения Благодатного огня происходит в Иерусалиме ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи. Огонь символизирует Свет Воскресения Христова и считается знаком божьей милости. Верующие считают, что огонь появляется сверхъестественным способом. После получения Благодатного огня его передают тысячам паломников, которые собираются в храме Гроба Господня, а затем доставляют специальными авиарейсами в храмы разных стран.