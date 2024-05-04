Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Фотогалерея

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иерусалиме. Он символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его священным.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне, скрывающей пещеру Гроба Господня. В этой пещере находится плита, под которой, как принято считать, был погребен Иисус Христос.

В Москву Благодатный огонь по традиции будет доставлен силами Фонда Андрея Первозванного, лампаду привезут спецбортом к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя. Православные верующие в 2024 году отмечают Пасху 5 мая.

Обряд схождения Благодатного огня, по некоторым данным, проводится с IV века и якобы символизирует древний иудейский обычай ежевечерне с наступлением темноты благодарить Бога за созданный им огонь.

В 2018 году греческий журналист Димитрис Аликасос взял интервью у нескольких священников храма Гроба Господня, и архиепископ Исидор рассказал ему, что огонь зажигают с помощью зажигалки. Иерусалимский патриархат обвинил Аликасоса в клевете и потребовал удалить видеоверсию интервью из интернета. В конце марта 2024 года греческий суд принял решение в пользу журналиста.