Ядовитый смог окутал Нью-Дели. Фото дня

Индия, Нью-Дели, 13 декабря. Окутанные смогом сотрудники службы безопасности в центре города, население которого составляет 20 млн человек. Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели вырос до критических показателей. Ежегодное сезонное ухудшение качества воздуха связано с массовым сжиганием соломы на полях вокруг индийской столицы после сбора урожая. Кроме того, по оценкам экспертов, причиной смога является интенсивное автомобильное движение. Верховный суд страны назвал экологическую ситуацию в мегаполисах «полноценным убийством» индийской молодежи.