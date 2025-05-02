Снегопад в Москве. Фото дня

Москва, Россия, 2 мая 2025 года. Женщина выгуливает свою собаку после снегопада.

В ночь на 2 мая на Московский регион обрушился снегопад. Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 70% от месячной нормы осадков. В некоторых районах Подмосковья образовались сугробы до 15 см. Снегопад повалил более тысячи деревьев, привел к заторам на дорогах и задержкам наземного транспорта.

В Подмосковье из-за снежного циклона были обесточены 237 линий электропередачи и около 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, в результате чего без электричества остались 26 тыс. человек. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.