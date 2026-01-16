Визуал
16.01.2026 / 16:14

Снежный коллапс на Камчатке. Фотогалерея

Ульяна Памшева / ТАСС

Сильнейший снегопад парализовал жизнь на Камчатке. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за циклона, который принес рекордное количество снега за короткий срок. Под ударом оказался Петропавловск-Камчатский, где образовались многометровые сугробы. Ситуация осложняется сходом снега с крыш, который уже привел к человеческим жертвам. В настоящее время основные усилия направлены на расчистку ключевых автомобильных трасс и обеспечение безопасности жителей. Фото последствий стихии — в галерее RTVI.

Ульяна Памшева / ТАСС

Ольга Семёнова / KamchatkaMedia.ru

Ольга Семёнова / KamchatkaMedia.ru

Ольга Семёнова / KamchatkaMedia.ru

Ольга Семёнова / KamchatkaMedia.ru

Ульяна Лавцевич / ТАСС

Ульяна Лавцевич / ТАСС

KamchatkaMedia.ru

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Правительство Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Ульяна Памшева / ТАСС

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Ульяна Памшева / ТАСС