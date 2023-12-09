Снос памятника Щорсу в Киеве. Фото дня

9 декабря 2023 года, Киев, Украина. В центре города демонтировали памятник Николаю Щорсу — один из самых известных киевских памятников, расположенный рядом с бульваром Тараса Шевченко по пути от вокзала к Крещатику. В процессе коню, на котором сидит военачальник, отпилили три копыта, потому что не смогли достать их из цемента.

Николай Щорс — офицер Русской императорской армии, который во время Гражданской войны стал командиром дивизии Красной армии и погиб в августе 1919 года в боях против Галицкой армии Украинской Народной Республики возле села Белошицы (сейчас это Житомирская область Украины).

Памятник ему был установлен в Киеве в 1954 году — в честь 300-летия воссоединения России и Украины. Вопрос о сносе монумента городская администрация рассматривала по меньшей мере с 2016 года. В марте 2023 года глава украинского Минкульта Александр Ткаченко предложил срезать фигуру Щорса, а лошадь оставить, поскольку она «всеми искусствоведами признается как выдающаяся».