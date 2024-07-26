Снуп Догг несет олимпийский огонь перед открытием Игр в Париже. Фото дня

26 июля 2024 года, Париж, Франция. Рэпер Снуп Догг (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус-младший) несет факел олимпийского огня возле стадиона «Стад-де-Франс» в Сен-Дени перед открытием летней Олимпиады в Париже.

Снуп Догг принял участие в церемонии в качестве приглашенной звезды из США. Преодолевая дистанцию, рэпер пританцовывал под свои же композиции в золотых кроссовках, которые ему сделали на заказ по случаю Игр в Париже.

Среди прочего Снуп Догг будет освещать Олимпиаду в качестве специального корреспондента американского телеканала NBC.