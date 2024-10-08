Визуал
08.10.2024 / 21:18

Соревнования по строительству башен из людей в испанской Таррагоне. Фотогалерея

Соревнования по строительству башен из людей в испанской Таррагоне. Фотогалерея
Emilio Morenatti / AP

Конкурс Castells — это традиционное состязание кастельеров (акробатов, выстраивающихся в башни), которое проводится каждые два года на старинной арене для боя быков Tarraco Arena Plaça в каталонской Таррагоне. Первый такой конкурс состоялся на этом же месте в 1932 году. Самые яркие кадры с этого необычного и опасного соревнования — в фотогалерее RTVI.

Zuma / TASS

Лучшие colles castelleres (ассоциации или клубы каталонских castelleres — мастеров замков) можно увидеть в Таррагоне в начале октября.

Ruben Lucia / NurPhoto via Getty Images

Castells (замки из людей) были удостоены статуса нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Emilio Morenatti / AP

Считается, что каталонская традиция берет свое начало от человеческих башен, которые строились на народных праздниках в конце XVIII века танцевальными труппами.

Ruben Lucia / NurPhoto via Getty Images

На протяжении нескольких месяцев до главного конкурса Castells в Таррагоне проходят небольшие соревнования, которые собравшиеся со всей страны castelleres используют в качестве тренировки.

Zuma / TASS

Построение человеческой башни — дело опасное, и в процессе многие участники падают друг на друга. На протяжении десятилетий они никак не защищали себя от травм, но сейчас все больше castelleres надевают шлемы наподобие хоккейных.

Zuma / TASS

Команды различаются цветом костюмов, который должен быть ярким и давать болельщикам возможность заметить своих кумиров издалека. Обязательным элементом одежды являются белые брюки и черный пояс.

Emilio Morenatti / AP

Ruben Lucia / NurPhoto via Getty Images

Популярность традиции привела к тому, что в настоящее время в соревнованиях принимают участие более 100 команд.

Enric Fontcuberta / EPA / TASS

Castells оцениваются по численности задействованных в постройке людей, количеству ярусов башни, красоте и стойкости конструкции.

Emilio Morenatti / AP

Не меньшее значение имеет и количество людей на каждом уровне. Чтобы претендовать на участие в конкурсе, человеческая башня должна насчитывать не менее шести «этажей».

Emilio Morenatti / AP

Традиционно сезон Castells начинался в День Святого Иоанна и заканчивался Днем Святой Урсулы, но потом календарь состязаний был расширен, и теперь человеческие башни можно увидеть в Таррагоне практически круглый год — конечно, не такого уровня и красоты, как на главном конкурсе.

Emilio Morenatti / AP

Жюри конкурса состоит из участников команд, каждая из которых должна назначить делегата в судьи из состава акробатов, стоящих в верхнем ярусе ее башни. Остальных судей назначают команды, занявшие первые шесть мест в предыдущем конкурсе.

Emilio Morenatti / AP

Крайне важно, что все строители человеческих башен — это не профессиональные спортсмены или циркачи. Они являются обычными энтузиастами своего дела, которые намеренно поддерживают хорошую физическую форму, в том числе на коллективных тренировках.

Enric Fontcuberta / EPA / TASS

Участвовать в строительстве башен разрешено и мужчинам, и женщинам, и даже подросткам. Главным условием работы в команде является ее сплоченность (и, конечно, желательно отсутствие лишнего веса у тех, кто выстраивается в верхние ярусы).

Zuma / TASS

Каждый человеческий замок состоит из пиньи (основы), ствола (центральной части) и pom de dalt (верхушки). Все участники стоят на обеих ногах, но в качестве заключительного элемента шоу они могут на некоторое время перенести вес на одну ногу.

Emilio Morenatti / AP

Emilio Morenatti / AP

Чтобы синхронизировать движения строителей человеческих башен и подать им сигнал к тому, что представление закончено, конкурс сопровождается toc de castells — особой ритмичной музыкой, которой громко подпевают все участники и зрители. Аплодировать командам запрещено до особого знака, который подают организаторы.

David Ramos / Getty Images News via Getty Images

Конкурс занимает не менее двух часов, которые зрителям приходится проводить под открытым небом. Несмотря на то, что на дворе октябрь, солнце в Таррагоне еще палит, и власти обычно предупреждают туристов, чтобы они надевали головные уборы и брали с собой питьевую воду. Зонтики запрещены: они загораживают обзор.

Zuma / TASS

Однако с 2006 по 2010 годы Tarraco Arena Plaça была отремонтирована и модернизирована: она сохранила свой внешний вид, но превратилась в многофункциональный и современный объект под куполом.

Emilio Morenatti / AP

С 2012 года в рамках конкурса также проводится биеннале: на улицах и в исторических местах Таррагоны размещают различные экспонаты и информационные стенды, связанные с традицией строительства человеческих башен, чтобы гости города узнали об этом как можно больше.

Enric Fontcuberta / EPA / TASS

Ruben Lucia / NurPhoto via Getty Images

За долгие годы существования конкурса его правила, с одной стороны, стали более жесткими в отношении строящихся конструкций, да и участники заметно улучшили свои физические кондиции. С другой стороны, регламент состязаний изменился в сторону либерализации: в финальный этап стало проходить больше команд, а сами соревнования растянулись на три дня, чтобы в них смогло принять участие максимальное количество людей.

Emilio Morenatti / AP

Есть в истории конкурса и непродолжительный малоприятный эпизод, длившийся три года. В 1974-1978 годах строительство человеческих башен проводили раз в два года без подсчета очков и классификации команд. В тот период мероприятие носило название Manifestació Castellera. Власти приняли решение так сильно изменить формат состязаний, потому что в предшествующие годы из-за сильного духа соперничества многие участники пытались достичь невозможного и получали травмы.

Ruben Lucia / NurPhoto via Getty Images

На нынешних конкурсов кастельеров присутствует большое количество журналистов: например, в 2024 году их было аккредитовано свыше 300 человек. Трансляция мероприятия на телевидении не ведется, но, как правило, ее ведут некоторые каталонские YouTube-каналы в режиме реального времени.

Ruben Lucia / NurPhoto via Getty Images

Для поклонников человеческих башен праздник не ограничивается самими соревнованиями: в течение нескольких дней в социальных сетях проводятся различные конкурсы, на которых, в том числе, можно выиграть билет на финал. Кроме того, в эти дни в Таррагоне проходят многочисленные концерты, спектакли и выставки, посвященные строительству Castells.

Enric Fontcuberta / EPA / TASS

Владимир Терешков