Соревнования по строительству башен из людей в испанской Таррагоне. Фотогалерея

Конкурс Castells — это традиционное состязание кастельеров (акробатов, выстраивающихся в башни), которое проводится каждые два года на старинной арене для боя быков Tarraco Arena Plaça в каталонской Таррагоне. Первый такой конкурс состоялся на этом же месте в 1932 году. Самые яркие кадры с этого необычного и опасного соревнования — в фотогалерее RTVI.

Лучшие colles castelleres (ассоциации или клубы каталонских castelleres — мастеров замков) можно увидеть в Таррагоне в начале октября.

Castells (замки из людей) были удостоены статуса нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Считается, что каталонская традиция берет свое начало от человеческих башен, которые строились на народных праздниках в конце XVIII века танцевальными труппами.

На протяжении нескольких месяцев до главного конкурса Castells в Таррагоне проходят небольшие соревнования, которые собравшиеся со всей страны castelleres используют в качестве тренировки.

Построение человеческой башни — дело опасное, и в процессе многие участники падают друг на друга. На протяжении десятилетий они никак не защищали себя от травм, но сейчас все больше castelleres надевают шлемы наподобие хоккейных.

Команды различаются цветом костюмов, который должен быть ярким и давать болельщикам возможность заметить своих кумиров издалека. Обязательным элементом одежды являются белые брюки и черный пояс.

Популярность традиции привела к тому, что в настоящее время в соревнованиях принимают участие более 100 команд.

Castells оцениваются по численности задействованных в постройке людей, количеству ярусов башни, красоте и стойкости конструкции.

Не меньшее значение имеет и количество людей на каждом уровне. Чтобы претендовать на участие в конкурсе, человеческая башня должна насчитывать не менее шести «этажей».

Традиционно сезон Castells начинался в День Святого Иоанна и заканчивался Днем Святой Урсулы, но потом календарь состязаний был расширен, и теперь человеческие башни можно увидеть в Таррагоне практически круглый год — конечно, не такого уровня и красоты, как на главном конкурсе.

Жюри конкурса состоит из участников команд, каждая из которых должна назначить делегата в судьи из состава акробатов, стоящих в верхнем ярусе ее башни. Остальных судей назначают команды, занявшие первые шесть мест в предыдущем конкурсе.

Крайне важно, что все строители человеческих башен — это не профессиональные спортсмены или циркачи. Они являются обычными энтузиастами своего дела, которые намеренно поддерживают хорошую физическую форму, в том числе на коллективных тренировках.

Участвовать в строительстве башен разрешено и мужчинам, и женщинам, и даже подросткам. Главным условием работы в команде является ее сплоченность (и, конечно, желательно отсутствие лишнего веса у тех, кто выстраивается в верхние ярусы).

Каждый человеческий замок состоит из пиньи (основы), ствола (центральной части) и pom de dalt (верхушки). Все участники стоят на обеих ногах, но в качестве заключительного элемента шоу они могут на некоторое время перенести вес на одну ногу.

Чтобы синхронизировать движения строителей человеческих башен и подать им сигнал к тому, что представление закончено, конкурс сопровождается toc de castells — особой ритмичной музыкой, которой громко подпевают все участники и зрители. Аплодировать командам запрещено до особого знака, который подают организаторы.

Конкурс занимает не менее двух часов, которые зрителям приходится проводить под открытым небом. Несмотря на то, что на дворе октябрь, солнце в Таррагоне еще палит, и власти обычно предупреждают туристов, чтобы они надевали головные уборы и брали с собой питьевую воду. Зонтики запрещены: они загораживают обзор.

Однако с 2006 по 2010 годы Tarraco Arena Plaça была отремонтирована и модернизирована: она сохранила свой внешний вид, но превратилась в многофункциональный и современный объект под куполом.

С 2012 года в рамках конкурса также проводится биеннале: на улицах и в исторических местах Таррагоны размещают различные экспонаты и информационные стенды, связанные с традицией строительства человеческих башен, чтобы гости города узнали об этом как можно больше.

За долгие годы существования конкурса его правила, с одной стороны, стали более жесткими в отношении строящихся конструкций, да и участники заметно улучшили свои физические кондиции. С другой стороны, регламент состязаний изменился в сторону либерализации: в финальный этап стало проходить больше команд, а сами соревнования растянулись на три дня, чтобы в них смогло принять участие максимальное количество людей.

Есть в истории конкурса и непродолжительный малоприятный эпизод, длившийся три года. В 1974-1978 годах строительство человеческих башен проводили раз в два года без подсчета очков и классификации команд. В тот период мероприятие носило название Manifestació Castellera. Власти приняли решение так сильно изменить формат состязаний, потому что в предшествующие годы из-за сильного духа соперничества многие участники пытались достичь невозможного и получали травмы.

На нынешних конкурсов кастельеров присутствует большое количество журналистов: например, в 2024 году их было аккредитовано свыше 300 человек. Трансляция мероприятия на телевидении не ведется, но, как правило, ее ведут некоторые каталонские YouTube-каналы в режиме реального времени.

Для поклонников человеческих башен праздник не ограничивается самими соревнованиями: в течение нескольких дней в социальных сетях проводятся различные конкурсы, на которых, в том числе, можно выиграть билет на финал. Кроме того, в эти дни в Таррагоне проходят многочисленные концерты, спектакли и выставки, посвященные строительству Castells.