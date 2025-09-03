Визуал
Сотни единиц техники и более 40 тыс. военных: как прошел парад Победы в Пекине

Торжественный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии, прошел в Пекине на площади Тяньаньмэнь. В начале мероприятия пролетела авиация с флагами Китая, Коммунистической партии Китая и Народно-освободительной армии Китая. Парад длился 70 минут, участие в нем приняли около 40 тыс. военных и сотни образцов техники — бомбардировщики H-6K и H-6J, гиперзвуковые ракеты YingJi-21 (YJ-21), DongFeng-17(DF-17), а также подводные беспилотники и вертолеты. Торжество посетили более 20 глав государств, среди которых был президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Как это было — в фотогалерее RTVI.

Беспилотный летательный аппарат GJ-11
Противокорабельная ракета YJ-15
Межконтинентальная ядерная ракета DF-5C
Межконтинентальная ракета наземного базирования «Дунфэн-61»
