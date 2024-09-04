Спасатели работают на территории военного университета в Полтаве. Фото дня

Украина, Полтава, 4 сентября. Спасатели работают на территории военного университета, пострадавшего от российского ракетного удара, нанесенного 3 сентября по 179-му учебно-тренировочному центру ВСУ. Там, по информации Минобороны России, «под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России».