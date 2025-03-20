Спасательные работы после израильского авиаудара в Хан-Юнисе. Фото дня

20 марта 2025 года, Хан-Юнис, сектор Газа. Волонтеры и спасатели используют бульдозер, чтобы разобрать завалы на месте здания, разрушенного авиаударом израильской армии. Израиль прервал установленный в январе режим прекращения огня, обвинив палестинскую группировку ХАМАС в нарушении договоренностей об освобождении заложников, и продолжает наносить удары по сектору Газа, а также продвигаться по его территории, разделяя северную и южную части. За последние дни в регионе, по данным палестинского Минздрава, погибли несколько сотен человек, причем большинство жертв составляют женщины и дети.