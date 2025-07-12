Стихийный мемориал в память о погибших во время наводнения в Техасе. Фото дня

12 июля 2025 года, штат Техас, США. Стихийный мемориал в память о погибших в результате наводнения.

По последним данным, жертвами наводнения, произошедшего в Техасе 4 июля, стали по меньшей мере 120 человек, более 170 числятся пропавшими без вести, среди них несколько детей и вожатый христианского лагеря для девочек Camp Mystic. Стихийное бедствие было вызвано сильным ливнем и затронуло шесть округов штата.

Сильнее всего от наводнения пострадал округ Керр. 11 июля его посетил президент США Дональд Трамп. Глава государства заверил, что сделает все возможное, чтобы подобных трагедий больше не происходило. При этом он отказался признавать ответственность своей администрации. «Чуть что — у них всегда Трамп виноват», — заявил американский президент журналисту Fox News.

Трамп также отверг утверждение о том, что большое число жертв связано с плохой и несвоевременной работой систем предупреждения. Задавшую соответствующий вопрос журналистку он назвал «злым человеком»: «Я думаю, что все проделали невероятную работу в сложившихся обстоятельствах. Такое [бедствие] случается раз в тысячу лет. Только плохой человек мог бы задать такой вопрос. Только злой человек мог бы задать такой вопрос».