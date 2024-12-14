Строительство «Мира льда и снега» в Харбине. Фото дня

14 декабря 2024 года, Харбин, провинция Хэйлунцзян, Китай. На площадке 26-го фестиваля Harbin Ice and Snow World полным ходом идет строительство, его ведут более 10 тысяч рабочих с использованием около 1 тысячи единиц техники. Это крупнейший в мире фестиваль ледяных и снежных скульптур. Он откроется к Рождеству и продлится до середины февраля 2025 года. Самой высокой ледяной конструкцией на нем станет башня «Любовь среди Азии», вдохновленная ​​официальной эмблемой Олимпийского совета Азии. Для строительства городка используются накопленные за прошедший год 100 тысяч кубометров льда, к которым добавили лед с реки Сунгари.