Строительство «Мира льда и снега» в Харбине. Фото дня

14 декабря 2024 года, Харбин, провинция Хэйлунцзян, Китай. На площадке 26-го фестиваля Harbin Ice and Snow World полным ходом идет строительство, его ведут более 10 тысяч рабочих с использованием около 1 тысячи единиц техники. Это крупнейший в мире фестиваль ледяных и снежных скульптур. Он откроется к Рождеству и продлится до середины февраля 2025 года. Самой высокой ледяной конструкцией на нем станет башня «Любовь среди Азии», вдохновленная официальной эмблемой Олимпийского совета Азии. Для строительства городка используются накопленные за прошедший год 100 тысяч кубометров льда, к которым добавили лед с реки Сунгари.