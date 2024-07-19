Суд Екатеринбурга оглашает приговор журналисту WSJ Эвану Гершковичу. Фото дня

19 июля 2024 года, Екатеринбург, Россия. Корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович в зале Свердловского областного суда во время оглашения приговора. Его признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии строгого режима, хотя государственное обвинение запрашивало для него 18-летний срок. По версии следствия, Гершкович приехал в Екатеринбург собирать секретные сведения о работе «Уралвагонзавода», выпускающего и ремонтирующего военную технику. Сам журналист это отрицает: по его словам, он готовил материал о ЧВК «Вагнер».