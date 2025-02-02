Сурок Фил предсказал, когда наступит весна. Фото дня

2 февраля 2025 года, Панксатони, штат Пенсильвания, США. Известный американский сурок-«метеоролог» Фил увидел свою тень, выйдя из норы, тем самым спрогнозировав еще шесть недель зимы.

Считается, что традиция отмечать День сурка зародилась в 1886 году. Ежегодно 2 февраля жители Панксатони отправляются к норе, где живет Фил. Согласно традиции, если сурок, вылезая из норы, видит свою тень, зима затянется еще на шесть недель, а если нет, это будет означать раннюю весну.

Прогнозы Фила часто ошибочны, а зима, как правило, заканчивается в 20-х числах марта, независимо от прогноза известного сурка.