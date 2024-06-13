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13.06.2024 / 11:16

Светошумовые гранаты и около ста пострадавших. Что происходило на митингах оппозиции в Ереване

Светошумовые гранаты и около ста пострадавших. Что происходило на митингах оппозиции в Ереване
Александр Патрин / ТАСС

В Ереване продолжаются акции протеста после того, как Армения и Азербайджан согласовали делимитацию границы в районе Тавушской области. Накануне, 12 июня, в результате столкновений протестующих и полицейских за медицинской помощью обратились 98 человек. По данным «Sputnik Армения», также пострадали 17 силовиков и около десяти сотрудников СМИ. Омбудсмен Армении Анаит Манасян заявила, что участники митинга сообщили о случаях «несоразмерных и непропорциональных» мер, применяемых полицейскими. Что происходило в центре столицы — в фотогалерее RTVI.

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян
Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Александр Патрин / ТАСС

Владимир Терешков