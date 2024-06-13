Светошумовые гранаты и около ста пострадавших. Что происходило на митингах оппозиции в Ереване

В Ереване продолжаются акции протеста после того, как Армения и Азербайджан согласовали делимитацию границы в районе Тавушской области. Накануне, 12 июня, в результате столкновений протестующих и полицейских за медицинской помощью обратились 98 человек. По данным «Sputnik Армения», также пострадали 17 силовиков и около десяти сотрудников СМИ. Омбудсмен Армении Анаит Манасян заявила, что участники митинга сообщили о случаях «несоразмерных и непропорциональных» мер, применяемых полицейскими. Что происходило в центре столицы — в фотогалерее RTVI.