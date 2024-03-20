Сжигание огромных кукол на празднике Фальяс в Валенсии. Фотогалерея

Фальяс — ежегодный испанский праздник огня, который проходит в середине марта в Валенсии и окрестностях города. Ежегодно на протяжении четырех дней — с 15 по 19 марта — местные жители и туристы могут полюбоваться красочными фейерверками, послушать взрывы петард «масклета», а также отведать паэлью и пончики с шоколадом. Завершается фестиваль сжиганием гигантских скульптур-нинотов, состоящих из папье-маше, дерева, гипса и других материалов. Тематика композиций — актуальные политические и иные сюжеты в сатирическом ключе.

В феврале перед началом фестиваля скульптуры может увидеть каждый желающий и проголосовать за ту, которая больше всего понравится. Победившая фигура, в отличие от других работ, не будет сожжена в финале праздника.

Считается, что истоки праздника идут от традиции плотников. С приходом весны они сжигали деревянный хлам и мусор от производства. Таким образом чтили память Святого Иосифа, который был покровителем плотников.