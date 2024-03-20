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20.03.2024 / 16:52

Сжигание огромных кукол на празднике Фальяс в Валенсии. Фотогалерея

Сжигание огромных кукол на празднике Фальяс в Валенсии. Фотогалерея
Biel Alino / EPA / TASS

Фальяс — ежегодный испанский праздник огня, который проходит в середине марта в Валенсии и окрестностях города. Ежегодно на протяжении четырех дней — с 15 по 19 марта — местные жители и туристы могут полюбоваться красочными фейерверками, послушать взрывы петард «масклета», а также отведать паэлью и пончики с шоколадом. Завершается фестиваль сжиганием гигантских скульптур-нинотов, состоящих из папье-маше, дерева, гипса и других материалов. Тематика композиций — актуальные политические и иные сюжеты в сатирическом ключе.

В феврале перед началом фестиваля скульптуры может увидеть каждый желающий и проголосовать за ту, которая больше всего понравится. Победившая фигура, в отличие от других работ, не будет сожжена в финале праздника.

Считается, что истоки праздника идут от традиции плотников. С приходом весны они сжигали деревянный хлам и мусор от производства. Таким образом чтили память Святого Иосифа, который был покровителем плотников.

Rober Solsona / Europa Press / Getty Images

Biel Alino / EPA / TASS

Manuel Bruque / EPA / TASS

Rober Solsona / Europa Press / Getty Images

Rober Solsona / Europa Press / Getty Images

Basaure Araya / SOPA Images / ZUMA / TASS

David Aliaga / NurPhoto / Getty Images

Ana Escobar / EPA / TASS

Ana Escobar / EPA / TASS

Cristobal Basaure Araya / SOPA Images / Zuma / TASS

Burak Akbulut / Anadolu / Getty Images

Cristobal Basaure Araya / SOPA Images / ZUMA / TASS

Jorge Gil/Europa Press / Getty Images

Biel Alino / EPA / TASS

Burak Akbulut / Anadolu / Getty Images

Burak Akbulut / Anadolu / Getty Images

Ana Escobar / EPA / TASS

Jose Miguel Fernandez / NurPhoto / Getty Images

Jose Miguel Fernandez / NurPhoto / Getty Images

Jorge Gil / Contacto / ZUMA / TASS