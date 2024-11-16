Тайфуны замучили филиппинцев. Фотогалерея

На Филиппины обрушился крупный тайфун «Усаги». Он принес с собой сильные ливни, оползни и штормовой ветер, чья скорость достигала 66 м/с. Властям острова пришлось эвакуировать свыше 20 тыс. жителей из пострадавших областей. Он стал пятым за месяц тайфуном, обрушившимся на страну, после «Тораджи», «Трами», «Иньсин» и «Конгрей».