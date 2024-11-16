Тайфуны замучили филиппинцев. Фотогалерея

На Филиппины обрушился крупный тайфун «Усаги». Он принес с собой сильные ливни, оползни и штормовой ветер, чья скорость достигала 66 м/с. Властям острова пришлось эвакуировать свыше 20 тыс. жителей из пострадавших областей. Он стал пятым за месяц тайфуном, обрушившимся на страну, после «Тораджи», «Трами», «Иньсин» и «Конгрей».
Мальчик пытается заснуть в своем затопленном доме после того, как тайфун пронесся мимо города Бугуэй, провинция Кагаян, северные Филиппины, 8 ноября 2024 года Noel Celis / AP
Жители едут на трехколесном велосипеде в затопленной деревне после того, как тайфун Иньсин, местное название Марсе, пронесся мимо города Бугуэй 8 ноября Noel Celis / AP
Женщина стирает белье в затопленной деревне в провинции Кагаян, северные Филиппины Noel Celis / AP
Мужчина пытается убрать ствол дерева, упавший на крышу его дома после прохождения тайфуна Иньсин, в Гаттаране, провинция Кагаян, северные Филиппины Noel Celis / AP
Женщина эвакуируется из деревни из-за вышедшей из берегов реки. Река поднялась после сильных дождей, вызванных тайфуном Тораджи, в городе Илаган, провинция Исабела, северные Филиппины, 11 ноября 2024 года Noel Celis / AP
Жители несут свинью по затопленной улице, после тайфуна Тораджи в городе Илаган Noel Celis / AP
Житель укрепляет крышу своего дома в Санта-Ане, провинция Кагаян, в ожидании тайфуна Усаги Noel Celis / AP
Жители Санта-Аны, провинция Кагаян, приехали в школу, которая стала временным центром эвакуации из-за тайфуна Усаги, 14 ноября 2024 год Noel Celis / AP
Волны в порту в Санта-Ане, провинция Кагаян, во время дождя, вызванного тайфуном Усаги, 14 ноября 2024 года Noel Celis / AP
Жители тели деревни пытаются оценить ущерб, нанесенный тайфуном Усаги Francis Malasig / EPA / TASS
Мост, пострадавший от тайфуна «Усаги», в прибрежном муниципалитете Санта-Ана, провинция Кагаян, Филиппины, 15 ноября 2024 года Francis Malasig / EPA / TASS
Жители деревни спасают корову, попавшую в ловушку среди обломков бревен в Гонзаге, провинция Кагаян, 15 ноября 2024 года Noel Celis / AP
Люди идут по бревнам и обломкам, поднятым паводковыми водами, вызванными тайфуном «Усаги», в Гонзаге, провинция Кагаян, 15 ноября 2024 года. Noel Celis / AP