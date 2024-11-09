Теракт на железнодорожной станции в Пакистане. Фото дня

9 ноября 2024 года, Кветта, Пакистан. Следователи собирают улики на месте взрыва бомбы на железнодорожной станции, где погибли более 20 человек и свыше полусотни получили ранения. По данным полиции, взрыв мог устроить террорист-смертник. Бомба сработала, когда пассажиры готовились сесть на экспресс «Джаффар» до Пешавара. Больница Кветты была переведена в режим ЧС из-за большого количества госпитализированных пострадавших, включая женщин и детей. Главный министр Белуджистана Сарфраз Бугти осудил нападение как ужасный акт против гражданских лиц и приказал оперативно провести расследование, чтобы наказать виновных.