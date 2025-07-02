Ежегодный забег в надувных костюмах динозавров. 18 главных снимков

В США прошел один из самых необычных забегов в мире: 29 июня участники в надувных костюмах тираннозавров устроили веселое состязание на ипподроме Emerald Downs в пригороде Сиэтла.

Мероприятие, впервые проведенное в 2017 году как корпоративная забава компании по борьбе с вредителями, быстро стало ежегодной традицией. В гонке участвуют сотни людей всех возрастов, а зрители с энтузиазмом поддерживают бегунов.

Шум, веселье и надувные динозавры, мчащиеся к финишу, превратили воскресный день в праздник для всей семьи. Как прошел забег — в фотогалерее RTVI.