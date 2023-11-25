Толпы покупателей и протестующих активистов. Как прошла «Черная пятница»-2023

«Черная пятница» — традиционно не только ожидаемый многими период распродаж и скидок, но и время, когда активисты по всему миру выходят на протесты против крупных корпораций. В этом году в числе демонстрантов оказались сторонники Палестины. Как прошла «Черная пятница»-2023 в разных странах мира — в фотогалерее RTVI.