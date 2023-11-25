Толпы покупателей и протестующих активистов. Как прошла «Черная пятница»-2023
«Черная пятница» — традиционно не только ожидаемый многими период распродаж и скидок, но и время, когда активисты по всему миру выходят на протесты против крупных корпораций. В этом году в числе демонстрантов оказались сторонники Палестины. Как прошла «Черная пятница»-2023 в разных странах мира — в фотогалерее RTVI.
Тысячи людей вышли за покупками во время «Черной пятницы» в Мадриде Eduardo Parra / ZUMA / TASS
Активисты раздают одежду в центре Барселоны в разгар «Черной пятницы». Таким образом они выражают протест против деятельности крупных брендов «быстрой моды», таких как Zara, Shein и H&M ZUMA / TASS
Покупатели стоят в очереди в магазин Uniqlo в «Черную пятницу» в Нью-Йорке Peter K. Afriyie / AP
Покупатель с телевизором во время «Черной пятницы» в Шарлотте, американский штат Северная Каролина Erik Verduzco / AP
Пропалестинские демонстранты в Лос-Анджелесе требуют закрыть распродажи в «Черную пятницы» Damian Dovarganes / AP
Дни распродаж в Лондоне Tolga Akmen / EPA / TASS
Покупательница в крупнейшем магазине Macy’s в Нью-Йорке Kena Betancur / Getty Images
Пропалестинские демонстранты прошли маршем в Лос-Анджелесе в «Черную пятницу» Damian Dovarganes / AP
Покупатели идут мимо бейсбольного стадиона Nationals Park с елкой, которую они купили на благотворительной распродаже в ресторане The Salt Line в «Черную пятницу» в Вашингтоне. Средства, вырученные от продажи елок, направляются в фонд помощи пожарным, пострадавшим от ожогов Michael Reynold / EPA / TASS
Забастовка британского профсоюза GMB и сотрудников Amazon в Лондоне с требованием улучшения условий труда ZUMA / TASS
«Черная пятница» в Москве Yuri Kochetkov / EPA / TASS
Испанские активисты призывают покупателей отказаться от «быстрой моды» Marc Asensio Clupes / ZUMA / TASS
Забастовка немецкого профсоюза работников сферы услуг Verdi у логистического центра Amazon в Дормунде. Бастующие требуют повышения зарплат и добиваются более комфортных условий труда Christopher Neundorf / EPA / TASS
«Черная пятница» в Сан-Паулу, Бразилия ZUMA / TASS
Пропалестинские демонстранты создают заторы для покупателей в Нью-Йорке Stephani Spindel / EPA / TASS
Покупатели в дни распродаж в Амстердаме Romy Arroyo Fernandez / NurPhoto / Getty Images