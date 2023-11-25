Визуал
25.11.2023 / 21:14

Толпы покупателей и протестующих активистов. Как прошла «Черная пятница»-2023

Толпы покупателей и протестующих активистов. Как прошла «Черная пятница»-2023
Ana Fernandez / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

«Черная пятница» — традиционно не только ожидаемый многими период распродаж и скидок, но и время, когда активисты по всему миру выходят на протесты против крупных корпораций. В этом году в числе демонстрантов оказались сторонники Палестины. Как прошла «Черная пятница»-2023 в разных странах мира — в фотогалерее RTVI.

Тысячи людей вышли за покупками во время «Черной пятницы» в Мадриде
Eduardo Parra / ZUMA / TASS

Активисты раздают одежду в центре Барселоны в разгар «Черной пятницы». Таким образом они выражают протест против деятельности крупных брендов «быстрой моды», таких как Zara, Shein и H&M
ZUMA / TASS

Покупатели стоят в очереди в магазин Uniqlo в «Черную пятницу» в Нью-Йорке
Peter K. Afriyie / AP

Покупатель с телевизором во время «Черной пятницы» в Шарлотте, американский штат Северная Каролина
Erik Verduzco / AP

Пропалестинские демонстранты в Лос-Анджелесе требуют закрыть распродажи в «Черную пятницы»
Damian Dovarganes / AP

Дни распродаж в Лондоне
Tolga Akmen / EPA / TASS

Покупательница в крупнейшем магазине Macy’s в Нью-Йорке
Kena Betancur / Getty Images

Пропалестинские демонстранты прошли маршем в Лос-Анджелесе в «Черную пятницу»
Damian Dovarganes / AP

Покупатели идут мимо бейсбольного стадиона Nationals Park с елкой, которую они купили на благотворительной распродаже в ресторане The Salt Line в «Черную пятницу» в Вашингтоне. Средства, вырученные от продажи елок, направляются в фонд помощи пожарным, пострадавшим от ожогов
Michael Reynold / EPA / TASS

Забастовка британского профсоюза GMB и сотрудников Amazon в Лондоне с требованием улучшения условий труда
ZUMA / TASS

«Черная пятница» в Москве
Yuri Kochetkov / EPA / TASS

Испанские активисты призывают покупателей отказаться от «быстрой моды»
Marc Asensio Clupes / ZUMA / TASS

Забастовка немецкого профсоюза работников сферы услуг Verdi у логистического центра Amazon в Дормунде. Бастующие требуют повышения зарплат и добиваются более комфортных условий труда
Christopher Neundorf / EPA / TASS

«Черная пятница» в Сан-Паулу, Бразилия
ZUMA / TASS

Пропалестинские демонстранты создают заторы для покупателей в Нью-Йорке
Stephani Spindel / EPA / TASS

Покупатели в дни распродаж в Амстердаме
Romy Arroyo Fernandez / NurPhoto / Getty Images