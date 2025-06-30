Торжества в честь 90-летия Далай-ламы. Фото дня

30 июня 2025 года, Дхарамсала, Индия. Монахи помогают духовному лидеру буддистов Далай-ламе XIV надеть церемониальный головной убор во время празднования его 90-летия по тибетскому лунному календарю.

По григорианскому календарю день рождения Далай-ламы приходится на 6 июля. В одном из интервью он говорил, что планирует дожить до 110 лет.

С 1959 года Далай-лама живет в изгнании в Индии, куда он бежал после подавления антикитайского восстания в Тибете. До 2011 года он возглавлял правительство Тибета в изгнании, затем отказался от политической власти, оставшись духовным лидером тибетского народа. В КНР Далай-ламу считают сепаратистом.