Трагедия в Газе и охотники за медом: главные фотографии премии SIPA. Фотогалерея

На церемонии открытия престижного фотоконкурса Siena International Photo Awards (SIPA) 2024 объявлен главный победитель. Им стала работа «Незаменимый» палестинского фотографа Али Джадаллы — свидетельство человеческого горя, которое принес израильско-палестинский конфликт. Кроме того, названы победители еще в 11 категориях. Среди них — фотографии кактусов и бабочек-монархов, подводные снимки, портреты актера Райана Гослинга и жителя архангельской деревни. Лауреаты премии — в галерее RTVI.