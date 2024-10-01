Трагедия в Газе и охотники за медом: главные фотографии премии SIPA. Фотогалерея
На церемонии открытия престижного фотоконкурса Siena International Photo Awards (SIPA) 2024 объявлен главный победитель. Им стала работа «Незаменимый» палестинского фотографа Али Джадаллы — свидетельство человеческого горя, которое принес израильско-палестинский конфликт. Кроме того, названы победители еще в 11 категориях. Среди них — фотографии кактусов и бабочек-монархов, подводные снимки, портреты актера Райана Гослинга и жителя архангельской деревни. Лауреаты премии — в галерее RTVI.
Победитель категории «Документальная фотография и фоторепортаж» — «Ирина — выжившая в Риа Пицца». Ирина, официантка из «Риа Пицца», оказалась под завалами после обрушения здания в результате взрыва в Краматорске Wojciech Grzedzinski / Siena International Photo Awards 2024
Категория «Документальная фотография и фоторепортаж» — «Одиночество среди руин». После разрушительного землетрясения в феврале 2023 года в Хатае, Турция, женщина проходит мимо разрушенного здания, рядом с которым работают команды по сносу. Землетрясение магнитудой 7,8 вызвало массовые разрушения, унесло более 50 000 жизней и ранило более 100 000 человек Sedat Suna / Siena International Photo Awards 2024
Категория «Документальная фотография и фоторепортаж» — «Последний барьер». Семья с маленьким ребенком пробирается через колючую проволоку вдоль стены на границе между США и Мексикой в Сьюдад-Хуаресе, Мексика Michael Robinson Chávez / Siena International Photo Awards 2024
Победитель категории «Спорт в действии» — «Теахупоо — Стена черепов». В бирюзовых водах Теахупоо, Французская Полинезия, австралийская серфингистка Оливия О’Тоуэй ныряет под гигантскую волну Ryan Pierse / Siena International Photo Awards 2024
Категория «Спорт в действии» — «Падение Фемке». Алексис Холмс из США мчится к победе в смешанной эстафете 4х400 м, установив новый мировой рекорд — 3:08.80. Тем временем Фемке Бол из Нидерландов падает за несколько метров до финишной линии в первый день Чемпионата мира по легкой атлетике на Национальном стадионе в Будапеште, Венгрия Samuel Barnes / Siena International Photo Awards 2024
Категория «Спорт в действии» — «Подсолнухи». Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma, облаченный в желтую лидерскую майку, ведет пелотон через живописное поле подсолнухов во время восьмого этапа 110-го «Тур де Франс» 2023 года в Лиможе David Ramos / Siena International Photo Awards 2024
Победитель категории «Захватывающие лица и персонажи» — «Райан Гослинг». Райан Гослинг был запечатлен в тщательно продуманной лаборатории, созданной Дэном Уинтерсом. Замысел состоял в том, чтобы вызвать атмосферу вселенной «Бегущего по лезвию», избегая при этом прямых отсылок к фильму Dan Winters / Siena International Photo Awards 2024
Категория «Захватывающие лица и персонажи» — «Молодой чемпион». Пятнадцатилетняя Аймолдир из Баян-Олгий, Монголия, вошла в историю, выиграв Фестиваль охотников с орлами в 2023 году, превзойдя своих мужских соперников Zay Yar Lin / Siena International Photo Awards 2024
Категория «Захватывающие лица и персонажи» — «Андрей из деревни Березник». Андрей, 57 лет, единственный житель отдаленной деревни Березник на севере России, в Архангельской области. В его доме витают запахи золы. Делая глубокий вдох, Андрей размышляет: «Я родился здесь; когда-то здесь кипела жизнь — ферма, школа, клуб. Теперь все это похоронено под снегом» Sergey Stroitelev / Siena International Photo Awards 2024
Победитель категории «Природа во всей красе» — «Лес Монархов». В заповеднике Эль Росарио, на территории Биосферного заповедника бабочек-монархов, в холодные зимние месяцы миллионы бабочек собираются, чтобы согреться, превращая деревья оямель в яркую мозаику цветов Jaime Rojo / Siena International Photo Awards 2024
Категория «Природа во всей красе» — «Буря в Куакауа». Над заповедником Теуакан-Куикатлан в Мексике бушует буря. Этот засушливый регион, дом для самого богатого в мире разнообразия кактусов, сталкивается с опасной угрозой со стороны изменения климата Luis Roberto Lyons Suárez / Siena International Photo Awards 2024
Победитель категории «Уличная фотография» — «72». В 72 года Эйнар Нджиокиктиен бросает вызов возрасту, выполняя сальто назад. По мере того как глобальная средняя продолжительность жизни достигает 72 лет, население Земли становится старейшим за всю историю Ilvy Njiokiktjien / Siena International Photo Awards 2024
Категория «Уличная фотография» — «Типичные мужчины». Мальчики остаются мальчиками: их любопытство начинается с детства. Лучшие друзья Харальд и Маркус гуляют по родному городу Штайр, Австрия, и постер на окраине города зажигает их воображение Josef Hinterleitner / Siena International Photo Awards 2024
Категория «Уличная фотография» — «Зеркало, зеркало на велосипеде». В сердце шумного шествия в Катманду Карлинн Уинтелс искала уединения в синей стене переулка. Наблюдая за силуэтами прохожих, она запечатлела момент, когда пожилой мужчина тихо наблюдал за праздником, его отражение на мотоцикле добавило сцене тишины среди хаоса Катманду Karlynne Wintels / Siena International Photo Awards 2024
Победитель категории «Подводная жизнь» — «Китово молоко». Во время погружения Карим Илия поймал шанс запечатлеть необычайное изображение. Он задокументировал редкое явление: оставшуюся позади струю молока, плавающую в глубинах, когда детеныш горбатого кита промахнулся мимо нее Karim Iliya / Siena International Photo Awards 2024
Победитель категории «Путешествия и приключения» — «Охотники за медом». Бесстрашные племена Гурунг из Непала, известные как мастера охоты на мед, смело поднимаются на головокружительную высоту около 300 футов в предгорьях Гималаев Andrew Newey / Siena International Photo Awards 2024
Категория «Путешествия и приключения» — «Мальчик и его лошадь в Андалусии». В Андалусии есть поговорка: «Андалусиец без лошади, как матадор без плаща». Лошади являются неотъемлемой частью культуры и повседневной жизни этого региона. С юных лет дети начинают знакомиться с этими великолепными животными. Здесь мальчик успокаивает свою лошадь посреди шумного праздника в Ла Линии на юге Андалусии Giedo Van Der Zwan / Siena International Photo Awards 2024
Победитель категории «Животные в их среде» — «Мужчины на работе». Среди хаоса самцы кактусовых пчел (Diadasia rinconis) отчаянно сражаются за внимание единственной самки, участвуя в опасной борьбе за право на спаривание Karine Aigner / Siena International Photo Awards 2024
Категория «Животные в их среде» — «Яркая ночь». Два грациозных силуэта, напоминающие лисиц, стоят в безмолвии на фоне фантастического городского пейзажа. Огни вдали размываются в цветные пятна, словно светящиеся сферы, создавая иллюзию магической атмосферы Mohammad Murad / Siena International Photo Awards 2024