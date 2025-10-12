Траур в годовщину гибели лидера «Хезболлы». Фото дня

12 октября 2025 года, Бейрут, Ливан. Скауты исламистской организации «Хезболла» держат фотографии лидера группировки Хасана Насраллы и его двоюродного брата Хашема Сафиддина, убитых осенью 2024 года в результате израильских авиаударов.

Хасан Насралла, возглавлявший «Хезболлу» более 30 лет, был убит 27 сентября 2024 года во время удара ВВС Израиля по подземной штаб-квартире группировки в районе Дахия на юге Бейрута. Его брат и предполагаемый преемник Хашем Саффидин погиб в результате аналогичного удара 3 октября. Обоих похоронили только спустя пять месяцев — в феврале 2025 года.