Студенческие беспорядки в Греции. Фотогалерея

В центре Афин и на площадях других крупных греческих городов 1 февраля прошли акции протеста против запланированных правительством образовательных реформ, которые позволят ввести в стране частные университеты. Сотни молодых людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с запланированными нововведениями. В результате в греческой столице произошли столкновения между студентами и полицией.

Конституция Греции запрещает существование в республике коммерческих вузов, однако премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил о намерении провести крупные реформы в области образования, в частности, принять новый закон, который позволит молодежи «учиться здесь, а не за границей, в негосударственных, некоммерческих университетах». Это и вызвало протесты студентов и преподавателей. Как проходят студенческие демонстрации, продолжающиеся с конца января, — в фотогалерее RTVI.