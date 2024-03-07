Учения НАТО Nordic Response 2024 в Северной Европе. Фотогалерея
С 4 по 15 марта в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции проходят военные учения НАТО Nordic Response. В них принимают участие более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран — Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Великобритании, Швеции, Германии и США. В маневрах задействовано свыше 50 военных кораблей, среди которых фрегаты и подводные лодки, более 100 истребителей и вертолетов. Nordic Response 2024 — часть самых масштабных с конца 1980‑х годов учений стран НАТО под названием Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024»), проводящихся по всей Европе. Как проходит курс боевой подготовки для западных военных — в фотогалерее RTVI.
Шведские солдаты из Норрландской бригады во время учений Nordic Response Anders Wiklund / EPA / TASS
Министр обороны Борис Писториус выпрыгивает из вездехода Hägglund на учениях НАТО Nordic Response 2024 Kay Nietfeld / dpa / TASS
Немецкие солдаты принимают участие в военных учениях Nordic Response в Альте, Норвегия, 7 марта 2024 года Heiko Junge / EPA / TASS
Шведский морской пехотинец вместе со своими итальянскими коллегами во время интеграционных учений @nato / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Военные учения НАТО Nordic Response 2024 в Норвегии Kay Nietfeld / dpa / TASS
Горные стрелки принимают участие в учениях НАТО Nordic Response 2024 в Норвегии Kay Nietfeld / dpa / picture-alliance / TASS
Военные учения НАТО Nordic Response 2024 в Финляндии Anders Wiklund / EPA / TASS
Быстроходные десантные катера CB-90 ВМС Швеции готовятся к высадке финских морских пехотинцев на борт десантного корабля ВМС США Gunston Hall перед началом учений Nordic Response 24 @nato / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Штурмовые катера CB-90 ВМС Швеции на колодезной палубе десантного корабля ВМС США @nato / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Шведский морской пехотинец стоит на палубе быстроходного десантного катера CB-90 вблизи Товика, Норвегия, перед началом учений Nordic Response 24 @nato / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Шведские и финские морпехи готовятся к высадке в норвежской Арктике. Два быстроходных десантных катера CB-90 из состава амфибийного корпуса ВМС Швеции доставили роту финских морских стрелков и отряд шведских морских пехотинцев к скалистым берегам Товика, расположенного недалеко от Харстада. Они базировались на USS Gunston Hall, десантном корабле-доке ВМС США класса Whidbey Island @nato / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)