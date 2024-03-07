Учения НАТО Nordic Response 2024 в Северной Европе. Фотогалерея

С 4 по 15 марта в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции проходят военные учения НАТО Nordic Response. В них принимают участие более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран — Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Великобритании, Швеции, Германии и США. В маневрах задействовано свыше 50 военных кораблей, среди которых фрегаты и подводные лодки, более 100 истребителей и вертолетов. Nordic Response 2024 — часть самых масштабных с конца 1980‑х годов учений стран НАТО под названием Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024»), проводящихся по всей Европе. Как проходит курс боевой подготовки для западных военных — в фотогалерее RTVI.