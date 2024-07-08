Удар по Киеву. Фото дня

Минобороны России сообщило, что утром 8 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военно-промышленной украинской инфраструктуре и авиационным базам. В ведомстве заявили, что цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Украинские власти, между тем, утверждают, что пострадали гражданские объекты. В частности, офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале пишет о разрушениях и повреждениях гражданской инфраструктуры в семи районах Киева — в том числе самой большой детской больницы страны «Охматдет» в Шевченковском районе, а также детсада и жилого дома в Голосеевском районе.