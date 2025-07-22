Улицы Москвы подтопило после очередного ливня. Фото дня

22 июля 2025 года, Москва, Россия. В столице прошел очередной ливень, из-за которого во многих местах возникли подтопления. Местами выпал град. На метеостанции «Балчуг» в центре города зафиксировано выпадение 29 мм осадков, то есть 35% от месячной нормы. Впрочем, накануне на Москву пролилось втрое больше дождя — 92 мм.

На Филевской и Полоцкой улицах оказались подтоплены автомобили, пришлось вызывать спасателей. На Азовской улице разлившаяся вода заперла в помещении шесть человек. Из-за затопления путей было временно остановлено движение метро на Филёвской линии между «Багратионовской» и «Кунцевской».