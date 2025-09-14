Визуал
14.09.2025 / 17:11

В английском Бате прошел парад в нарядах XIX века в честь 250-летия Джейн Остин

Finnbarr Webster / Getty Images

В британском Бате 14 сентября состоялся большой костюмированный променад эпохи регентства регентства будущего короля Георга IV, приуроченный к 250-летию со дня рождения Джейн Остин.

В рамках ежегодного мероприятия более 2000 человек, одетых в костюмы той эпохи (10-е годы XIX века), проходят парадом по городу, где жила писательница. В этот день ее поклонники съезжаются в Бат со всего мира.

В 2025 году отмечается 250-летие со дня рождения Остин.

В романе «Нортенгерское аббатство» Джейн Остин написала:« Женщина наряжается только для собственного удовольствия. Никакой мужчина из-за самого прекрасного наряда не станет ею больше восхищаться и никакая женщина не почувствует к ней большего расположения»

Simon Chapman / London News Pictures / ZUMA / TASS

