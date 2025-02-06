В Бангладеш уничтожили резиденцию «отца нации». Фото дня

6 января 2025 года, Дакка, Бангладеш. Протестующие наблюдают за сносом резиденции, первого президента Бангладеш Муджибура Рахмана, который был отцом бывшего премьер-министра Шейх Хасины. Демонстранты устроили в здании погром и подожгли его. Затем бульдозеры снесли дом почти до основания. Также протестующие подожгли резиденцию Хасины.

Протесты в Багладеш продолжаются с июня 2024 года. Изначально участники демонстраций выступали против системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость страны 1971 года. Постепенно манифестации переросли в беспорядки, а протестующие начали требовать отставки Шейх Хасины, которая была у власти с 2009 года. В августе она сложила полномочия премьера и покинула страну, улетев в Индию. После этого к присяге было приведено временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Из-за протестов российское посольство рекомендовало россиянам покинуть Бангладеш.