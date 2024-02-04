В Чили бушуют лесные пожары: десятки погибших и сотни уничтоженных домов

Мощные лесные пожары охватили Чили на фоне сильной жары и засухи. По последним данным, число погибших превысило 50 и продолжает расти, по меньшей мере 200 человек пропали без вести. Как Чили переживает беспрецедентную катастрофу — в фотогалерее RTVI.

В регионе Вальпараисо, где проживает около 1 млн человек, огонь охватил более 40 тыс. га, там ввели режим ЧС. Наиболее сильно пострадали районы вокруг прибрежного города Винья-дель-Мар. По данным местных СМИ, более 1 тыс. домов были уничтожены. В то же время пожары приближаются к другим густонаселенным населенным пунктам.

Министр внутренних дел Чили Каролина Тоха предположила, что пожары возникли «намеренно». По ее словам, страна столкнулась с худшей катастрофой со времен землетрясения 2010 года, в результате которого погибло около 500 человек. Президент Чили Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение в центральной и южной частях страны.