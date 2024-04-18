В Грузии протестуют против закона об «иноагентах». Фотогалерея

Уже третий день в Тбилиси проходят массовые демонстрации против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». В народе его называют законом об иноагентах — и требуют отозвать. К вечеру проспект Руставели превращается в море людей. Жители республики с флагами Грузии и ЕС скандируют: «Нет российскому закону» и «Мы — Европа». 17 апреля, когда документ был принят в первом чтении, у парламента собрались около 15 тысяч человек. Часть протестующих направились к госканцелярии, где требовали встречи с премьером Иракли Кобахидзе. Там прошли небольшие стычки с полицией, нескольких участников акции задержали. Но в целом обошлось без разгона, протест остается мирным. Как это было — в фотогалерее RTVI.