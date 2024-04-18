Визуал
18.04.2024 / 08:57

В Грузии протестуют против закона об «иноагентах». Фотогалерея

В Грузии протестуют против закона об «иноагентах». Фотогалерея
Зураб Джавахадзе для RTVI

Уже третий день в Тбилиси проходят массовые демонстрации против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». В народе его называют законом об иноагентах — и требуют отозвать. К вечеру проспект Руставели превращается в море людей. Жители республики с флагами Грузии и ЕС скандируют: «Нет российскому закону» и «Мы — Европа». 17 апреля, когда документ был принят в первом чтении, у парламента собрались около 15 тысяч человек. Часть протестующих направились к госканцелярии, где требовали встречи с премьером Иракли Кобахидзе. Там прошли небольшие стычки с полицией, нескольких участников акции задержали. Но в целом обошлось без разгона, протест остается мирным. Как это было — в фотогалерее RTVI.

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Зураб Джавахадзе для RTVI

Владимир Терешков