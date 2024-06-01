В Москве простились с Анастасией Заворотнюк. Фотогалерея

Церемония прощания с актрисой театра и кино, телеведущей Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре. Артистка умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни: в 2019 году у нее диагностировали глиобластому — одну из самых распространенных и одновременно агрессивных форм злокачественной опухоли мозга.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

На протяжении пяти лет актриса и ее близкие боролись за ее жизнь. Заворотнюк много времени провела в реабилитационном центре и прошла несколько дорогостоящих курсов терапии, последний — в конце 2023 года. Однако в мае 2024 года ее состояние резко ухудшилось.

Попрощаться с Анастасией Заворотнюк пришли многочисленные деятели российской культуры и спорта: актриса была замужем за фигуристом Петром Чернышевым, который принимал участие в ледовых шоу Татьяны Навки. Сама Навка вместе с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, тоже присутствовала на церемонии прощания.

Приехали в Покровский монастырь и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, и фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина, и близкий друг семьи Илья Авербух — постановщик шоу «Ледниковый период», при участии в котором Заворотнюк познакомилась со своим будущим мужем.

Проводить Анастасию Заворотнюк в последний путь пришли также дрессировщик Эдгард Запашный, певец Григорий Лепс, юморист Геннадий Хазанов, певица Лолита Милявская, продюсер и сценарист сериала «Каспий-24» Игорь Угольников.