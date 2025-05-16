В музее-заповеднике “Царицыно” открыли Триеннале текстильного искусства и современного гобелена

16 мая в Хлебном доме и парке музея-заповедника «Царицыно» открылась пятая Триеннале текстильного искусства и современного гобелена, где можно увидеть более ста оригинальных работ мастеров ручного ткачества из России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Аргентины на тему «Многообразие связей. Нити, разрывы, соединения».

В своих гобеленах и тканых арт-объектах художники размышляют о неочевидных взаимосвязях человека и природы, человека и космоса, человека с окружающими и самим собой. Выставка в «Царицыне» — результат самого масштабного в России конкурса работ, выполненных в технике ручного ткачества. В экспозиции представлено 83 конкурсные работы, 7 из которых расположены в парке. Остальные работы — внеконкурсные. Большинство —- выполнены специально для Триеннале как мероприятия, объединяющего авторов, экспертов и широкую аудиторию, которая открывает для себя искусство современного текстиля каждый раз с новой стороны.

На выставке можно увидеть как классические гладкотканые гобелены, так и текстильные скульптуры и арт-объекты, созданные из нетрадиционных для ткачества материалов. Художники размышляют о взаимодействии человека и природы, философии ручного труда в XXI века (как, например, аргентинец Хулиан Пессе в работе Жаккар), о сохранении традиций и связи с родом. На уличной территории расположены инсталляции, которые можно свободно рассмотреть всем желающим, например, плавающее в водах Верхнего Царицынского пруда «облако» или сразу влюбляющего в себя «Мамонтеуса».